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В Пермском крае гаишники расстреляли автомобиль с людьми

Baza: в Пермском крае полицейские из автоматов расстреляли не остановившийся ВАЗ

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В Пермском крае сотрудники Госавтоинспекции расстреляли автомобиль, водитель которого проигнорировал требование остановиться. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Вечером 19 февраля наряд ДПС заметил «ВАЗ-21099», проезжающий без номеров около деревни Петушки. Водителя попытались остановить, но тот дал по газам. Во время погони старший лейтенант Гавранин достал служебный автомат АКС-74 и 30 раз выстрелил по машине», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спустя несколько минут обстрелянный автомобиль остановился. Выяснилось, что серьезные пулевые ранения получили пассажиры — молодой человек и 17-летняя девушка. Он госпитализированы. Водитель машины оказался пьян. Кроме того, у него нет водительского удостоверения. О том, получил ли он ранения, не сообщается. Полиция доставила водителя в участок.

В отношении полицейских, открывших огонь по машине, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что массовую драку волейболистов на проезжей части в Петербурге сняли на видео.

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