Россиянам рассказали, когда нужно выключать подогрев сидений в авто

Подогрев сидений — полезная опция автомобиля в зимнее время. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова. Тем не менее, необходимо знать, когда ее выключать.

«Есть множество мифов и реальных медицинских противопоказаний по использованию обогрева сидений. Если обобщить все рекомендации, то совет будет простой — выключайте обогрев сидений, как только в салоне автомобиля становится тепло», — отметил специалист.

По словам Рузанова, у большинства современных автомобилей подогрев сидений является встроенной функцией. Однако есть модификации, в которых его нет, но есть возможность установки этой опции. Есть два варианта дооснащения сидений таких машин: установка обогрева внутрь кресел, под обивку и специальные накидки с функцией обогрева.

В первом случае для установки обогрева сидений лучше обратиться к квалифицированным специалистам, так как в случае ошибки возникают риски быстрого разряда АКБ и даже пожара.

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