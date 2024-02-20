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Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

ЦТАК: Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства

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Артем Геодакян/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль российского производства. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Марка и модель машины не уточняются. Как говорится в сообщении ЦТАК, подарок для лидера Северной Кореи получили 18 февраля его сестра, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, а также секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон. По словам Ким Ё Чжон, этот подарок «служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», и является «самым лучшим подарком». Она передала благодарность российскому президенту.

В сентябре 2023 года Путин показал Ким Чен Ыну российский лимузин Aurus. Это произошло во время визита лидера КНДР в Россию.

Как сообщалось, к месту встречи на космодроме Восточный, где прошли переговоры глав двух государств, Путин приехал на лимузине Aurus. Его президент России и показал Ким Чен Ыну.

Лидер КНДР осмотрел автомобиль, а затем расположился на заднем сиденье. Путин при этом рассказывал Ким Чен Ыну о характеристиках машины. Позже они осмотрели и изучили другой автомобиль Aurus.

Ранее Путин обменялся подарками с Ким Чен Ыном.
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