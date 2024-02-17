Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Екатеринбурге пассажир маршрутки напал на кондуктора

В Екатеринбурге пассажиры вытолкали из автобуса напавшего на кондуктора хулигана

close
100%
Shutterstock

В Екатеринбурге пассажир маршрутного автобуса набросился на кондуктора в ходе конфликта. Об этом сообщает e1.ru.

«Между пассажиром и кондуктором 68-й маршрутки вспыхнул конфликт. Инцидент произошел сегодня, 17 февраля, недалеко от остановки «Билимбаевская». Сначала мужчина стоял и оскорблял кондуктора, кричал матом. А после слов перешел к делу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры встали на сторону кондуктора и выгнали дебошира на улицу, однако он продолжал кричать и прорываться к оппоненту. В итоге автобус уехал, оставив буйного мужчину на улице. О том, что стало причиной конфликта, не сообщается. Обратился ли кто-нибудь из участников потасовки в полицию, неизвестно.

До этого стало известно, что в Свердловской области у грузовика МАЗ во время движения отлетело колесо и сбило двух человек. Обоих пострадавших доставили в ближайшую больницу, один человек находится в реанимации. По данным полиции, перед происшествием они вышли из машины помочь автомобилисту, сломавшемуся на дороге. О том, почему отлетело колесо у МАЗа, неизвестно. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами