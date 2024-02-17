В Екатеринбурге пассажир маршрутки напал на кондуктора

В Екатеринбурге пассажир маршрутного автобуса набросился на кондуктора в ходе конфликта. Об этом сообщает e1.ru.

«Между пассажиром и кондуктором 68-й маршрутки вспыхнул конфликт. Инцидент произошел сегодня, 17 февраля, недалеко от остановки «Билимбаевская». Сначала мужчина стоял и оскорблял кондуктора, кричал матом. А после слов перешел к делу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры встали на сторону кондуктора и выгнали дебошира на улицу, однако он продолжал кричать и прорываться к оппоненту. В итоге автобус уехал, оставив буйного мужчину на улице. О том, что стало причиной конфликта, не сообщается. Обратился ли кто-нибудь из участников потасовки в полицию, неизвестно.

До этого стало известно, что в Свердловской области у грузовика МАЗ во время движения отлетело колесо и сбило двух человек. Обоих пострадавших доставили в ближайшую больницу, один человек находится в реанимации. По данным полиции, перед происшествием они вышли из машины помочь автомобилисту, сломавшемуся на дороге. О том, почему отлетело колесо у МАЗа, неизвестно. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП.