Уникальный автомобиль Джо Байдена пустят с молотка

Спортивный автомобиль Cadillac ATS-V, который действующий президент США Джо Байден взял когда-то в долгосрочную аренду, продадут на аукционе Car & Bids. Об этом сообщает motor1.com.

На этом автомобиле Джо Байден ездил, когда еще не был президентом — до 2020 года. У машины есть одна особенность: Cadillac не выпускал ATS-V с черным кузовом в оттенке Raven Black и коричневым салоном Kona Brown. Обивку сидений заменили по личному заказу Байдена, что делает этот ATS-V единственным в своем роде. До конца торгов осталось меньше недели. Сейчас ставка составляет $29 тыс. (2,7 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль оснащен 3,6-литровым бензиновым двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 470 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. От 0 до 100 км в час машина разгоняется за 3,8 с. Пробег машины на сегодняшний день составляет 25,5 тыс. км.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин получил водительское удостоверение, когда ему было 20 лет.

Согласно декларации, у Владимира Путина есть гараж на 18 «квадратов» в Санкт-Петербурге, а также автомобили «Нива» 2009 года выпуска, ГАЗ М21 1960-го, ГАЗ М21 1965-го, автоприцеп «Скиф» 1987-го.

Ранее в США автомобиль врезался во внедорожник охраны кортежа Байдена.