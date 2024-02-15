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В Латвии вступил в силу запрет на машины с российскими номерами

Латвия с 15 февраля начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами

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Ints Kalnins/Reuters

Латвийские власти с 15 февраля начнут конфисковывать автомобили с российскими номерами, не прошедшими перерегистрацию на латвийские. Об этом сообщает РИА Новости. Такие машины в соответствии с новыми правилами передадут Украине.

Запрет на пребывание в Латвии автомобилей, зарегистрированных в России, был принят 2 ноября.

Закон предусматривает, что в срок до 14 февраля 2024 года владельцы автомобилей, зарегистрированных в РФ, должны были перерегистрировать их в Латвии или вывезти за пределы страны. После этой даты участие машин с российскими номерами в дорожном движении в Латвии будет возможно только при транзитном проезде. Пересечь транзитом территорию Латвии можно будет только один раз.

При этом автовладелец должен будет подать через сервис информационных услуг в дирекцию безопасности дорожного движения информацию о машине и сроке проезда. Если владелец автомобиля с российской регистрацией продолжит использовать его в Латвии после 14 февраля 2024 года, автомобиль конфискуют.

Ранее МИД РФ рекомендовал гражданам не посещать Латвию на личных авто.

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