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Автомобили с непристегнутыми детьми предложили отправлять на штрафстоянку

Законопроект об эвакуации автомобиля с непристегнутыми детьми внесен в Госдуму

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Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Юрий Григорьев внес в Госдуму законопроект, который предполагает эвакуацию автомобиля на штрафстоянку в случае выявления в нем инспекторами ГИБДД не пристегнутого ремнем безопасности ребенка. Об этом «Газете.Ru» сообщил сам автор законопроекта. Собеседник отметил, что в связи с тем, что 2024-й год в России объявлен президентом Владимиром Путиным «Годом семьи», было бы неплохо на всех направлениях изменить жизнь российских семей к лучшему.

«В настоящий момент получается нонсенс: если ребенок сидит в машине без детского кресла и такой автомобиль останавливает патруль ГИБДД, то составляется протокол, но затем водитель машины продолжает движение. Таким образом, получается длящееся административное правонарушение. Я считаю, что с таким правонарушением недопустимо продолжать движение. По аналогии, в ПДД есть неисправности, с которыми запрещается эксплуатация транспортного средства, – это, например, неисправные тормоза и алкогольное опьянение водителя. Соответственно, этот законопроект ставит нарушение правил перевозки детей в один ряд с серьезными причинами для запрета на эксплуатацию транспортного средства», — рассказал «Газете.Ru» депутат Григорьев.

В пояснительной записке к законопроекту (есть у «Газеты.Ru») отмечается, что предполагается внесение изменений в ряд статей КоАП. В частности, уточняется, что помещение автомобиля нарушителя на штрафстоянку предполагается до устранения причины задержания, а в некоторых случаях — до уплаты административного штрафа, в случае, если транспортное средство, на котором совершено нарушение, выезжает с территории Российской Федерации. Если же автомобиль нельзя поместить на штрафстоянку (в случае автобусов), то для задержания таких автомобилей должны будут применяться специальные удерживающие устройства — блокираторы движения.

По нынешним правилам перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Предложенный депутатом Григорьевым законопроект не предполагает иных возрастных ограничений и штрафных санкций по действующему законодательству для перевозки детей. В настоящий момент документ должен пройти согласование и получить отзыв в правительстве.

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