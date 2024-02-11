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Пермский чиновник попросил взятку оплатой кредита за Toyota Land Cruiser

Mash: пермский предприниматель заплатил за чиновника по кредиту на Land Cruiser

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wirestock/freepik.com

Бывший глава Индустриального района Перми попросил местного предпринимателя заплатить за него по кредиту за внедорожник Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, чиновник в конце 2023 года приобрел в кредит Toyota Land Cruiser за 2,6 млн рублей. Перед Новым годом к нему обратился владелец автомойки, находившейся под угрозой закрытия. Чиновник согласился помочь и попросил заплатить ему 30 тыс. рублей, однако затем прислал реквизиты кредитного счета. Предприниматель перевел взнос, однако затем обратился в местное управление ФСБ.

На главу Индустриального района завели уголовное дело по статье о получении взятки должностным лицом. В январе 2024 года он покинул свой пост. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мошенник выманил у жителя Магнитогорска 2,7 млн рублей под предлогом покупки машины из-за границы.

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