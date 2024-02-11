Пермский чиновник попросил взятку оплатой кредита за Toyota Land Cruiser

Бывший глава Индустриального района Перми попросил местного предпринимателя заплатить за него по кредиту за внедорожник Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, чиновник в конце 2023 года приобрел в кредит Toyota Land Cruiser за 2,6 млн рублей. Перед Новым годом к нему обратился владелец автомойки, находившейся под угрозой закрытия. Чиновник согласился помочь и попросил заплатить ему 30 тыс. рублей, однако затем прислал реквизиты кредитного счета. Предприниматель перевел взнос, однако затем обратился в местное управление ФСБ.

На главу Индустриального района завели уголовное дело по статье о получении взятки должностным лицом. В январе 2024 года он покинул свой пост. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мошенник выманил у жителя Магнитогорска 2,7 млн рублей под предлогом покупки машины из-за границы.