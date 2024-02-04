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Трассу Пермь — Екатеринбург завалило снегом

ГИБДД предупредила о заносах на трассе Пермь — Екатеринбург

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Depositphotos

На трассе ПермьЕкатеринбург из-за погодных условий осложнено движение транспорта, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Свердловской области.

«На 211 км автодороги «Пермь — Екатеринбург» Ачитского района наблюдается осложнение дорожных условий в связи с обильным выпадением снежных осадков, из-за чего проезжая часть заужена», — отмечается в сообщении ГИБДД.

В ведомстве призвали водителей снизить скорость и проявлять повышенную бдительность при движении по трассе.

Накануне власти Свердловской области вывели на очистку региональных трасс 265 машин для уборки снега, сообщает «Коммерсантъ-Урал».

Среди них 206 комбинированных дорожных машин и 18 грейдеров, а также шесть машин, оборудованных отвалом.

В первой половине февраля, как и в январе, в Екатеринбурге может выпасть месячная норма осадков, уточняет Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Ранее в Ульяновской области автобус съехал в кювет после ссоры водителя с пассажиром.

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