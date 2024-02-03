Движение грузовиков по Военно-Грузинской дороге приостановлено

Движение грузовых автомобилей на одном из участков Военно-Грузинской дороги временно остановлено из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщило главное управление МЧС РФ по Северной Осетии, опубликовав соответствующее предупреждение в своем Telegram-канале.

«Запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ — Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что ограничения действуют с 7:00 мск 3 февраля и могут быть отменены особым распоряжением. При этом причиной приостановки движения грузовиков послужило ухудшение погодных условий на территории Грузии.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, который связывает РФ с Грузией и Арменией. Трасса длиной 212 км берет свое начало во Владикавказе и заканчивается в Тбилиси.

2 февраля на Сахалине было приостановлено движение всех видов транспортных средств по участку дороги Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск. Решение было принято в связи с ограниченной видимостью на трассе. В ночь на 3 февраля движение было восстановлено.

Ранее на трассе Екатеринбург — Тюмень произошло ДТП с участием восьми машин.