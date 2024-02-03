Назван автомобиль, которым пользуется Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не использует для рабочих поездок автомобили иностранного производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника отдела по связям с прессой и общественностью Гаража особого назначения ФСО РФ Дениса Симонова.

«Большую часть гаража составляют автомобили отечественного производства. Есть иностранные машины, но глава государства ими не пользуется, и они покинут гараж после достижения определенного пробега», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что Владимир Путин уже шесть лет использует для поездок лимузин российского производства Aurus.

Президентский автомобиль Aurus Senat Limousine был показан российской публике в 2018 году, когда Путин приехал на свою четвертую инаугурацию.

В сентябре 2023-го Путин показал Aurus прибывшему с визитом на космодром Восточный лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

В мае 2021-го сообщалось о старте серийного производства автомобилей представительского класса Aurus на заводе Ford Sollers в Елабуге. В церемонии открытия по видеосвязи принял участие и Владимир Путин, он рассказал, что сам ездит на таком автомобиле и не раз бывал за рулем.

В 2025 году может начаться серийное производство удлиненной версии Aurus Senat. В салоне будет установлена перегородка, сзади предусмотрено два раздельных кресла.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, когда подешевеют автомобили Aurus.