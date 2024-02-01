Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром

Президент России Владимир Путин заявил, что Германия в настоящий момент уничтожает свою автомобильную промышленность. Об этом сообщает ТАСС.
«Они сейчас уничтожают свой автопром», — заявил Путин.
Также он в шутку добавил, что «надо им как-то помочь».
Кроме того, президент ответил на вопрос связан ли спад с тем, что россияне перестали покупать немецкие автомобили.
«Не только», — сказал он.
20 января сообщалось, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи своих автосалонов в Германии. Отмечается, что речь идет о 80 автосалонах, которые расположены как в городах, так и в сельской местности. Филиал в штаб-квартире компании в Штутгарте также выставлен на продажу. Тем не менее в компании подчеркнули, что ни один из них не будет закрыт, а автопроизводитель не испытывает финансовых трудностей.
До этого стало известно, что на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области будут выпускать автомобили китайского бренда.
Ранее Volkswagen начал продажи преемника модели Passat.