Путин заявил, что Германия уничтожает свой автопром

Президент России Владимир Путин заявил, что Германия в настоящий момент уничтожает свою автомобильную промышленность. Об этом сообщает ТАСС.

«Они сейчас уничтожают свой автопром», — заявил Путин.

Также он в шутку добавил, что «надо им как-то помочь».

Кроме того, президент ответил на вопрос связан ли спад с тем, что россияне перестали покупать немецкие автомобили.

«Не только», — сказал он.

20 января сообщалось, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи своих автосалонов в Германии. Отмечается, что речь идет о 80 автосалонах, которые расположены как в городах, так и в сельской местности. Филиал в штаб-квартире компании в Штутгарте также выставлен на продажу. Тем не менее в компании подчеркнули, что ни один из них не будет закрыт, а автопроизводитель не испытывает финансовых трудностей.

До этого стало известно, что на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области будут выпускать автомобили китайского бренда.

Ранее Volkswagen начал продажи преемника модели Passat.