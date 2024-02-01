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Путин рассказал, когда получил свои водительские права

Путин заявил, что получил водительское удостоверение в возрасте 20 лет

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин получил водительское удостоверение, когда ему было 20 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы государства.

«Я лично получил водительское удостоверение, когда мне было 20 лет. Не в ДОСААФ, а в университете на военной кафедре. Но в ДОСААФ то же самое происходило всегда», - заявил Путин.

Согласно декларации, у Владимира Путина есть гараж на 18 «квадратов» в Санкт-Петербурге, а также автомобили «Нива» 2009 года выпуска, ГАЗ М21 1960-го, ГАЗ М21 1965-го, автоприцеп «Скиф» 1987-го.

До этого Владимир Путин высказался против использования средств материнского капитала для приобретения автомобиля. При этом он добавил, что можно попросить кабмин и Минпромторг проработать вопрос с введением льгот на приобретение авто для многодетных семей на Дальнем Востоке.

Ранее Путин рассказал об уровне локализации в автомобильной сфере.

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