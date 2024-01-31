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Россиянам рассказали, как действовать при отказе в ремонте китайского автомобиля

Глава CПPФ Шелищ: при отказе в ремонте китайского авто можно обратиться в суд

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Виталий Аньков/РИА Новости

Россияне, которые столкнулись с отказами в гарантийном обслуживании и ремонте китайских автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, могут обратиться в независимый автосервис. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

По его словам, владельцам таких машин можно забыть о гарантийном ремонте и обслуживании.

«По закону, если мы имеем дело с официальным представителем компании-производителя того или иного товара, как, например, в этом случае автомобиля, то он не имеет права отказывать покупателю в гарантийном обслуживании. Но в этом случае все осложняется тем, что компания-производитель формально, по документам, никакого автомобиля покупателю не продавала! И даже не ввозила его на территорию Российской Федерации. Это сделали некие третьи лица», — пояснил он.

При этом, если автомобиль был приобретен в салоне и покупатель не знал о том, что его ввезли по параллельному импорту, тогда при отказе в гарантийном обслуживании он может подать на салон в суд. Однако, если сам салон не оказывает услуги ремонта, суд обяжет изготовителя взяться за это. Изготовитель, который находится в Китае, вряд ли будет исполнять это требование.

Эксперт отметил, что решить эту проблему можно в том случае, если легализовать в России параллельный импорт.

«Союз потребителей обращался в Правительство с таким запросом, предлагал внести изменения в закон, которые обязывали бы продавца в случае выявления дефектов в проданном товаре возвращать покупателю деньги. Но, к сожалению, на данный момент эта инициатива поддержки не нашла», — заключил он.

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) до этого сообщали, что в России не наблюдается дефицита запчастей для официально ввезенных в страну китайских автомобилей.

Ранее россиянам рассказали о распространенной схеме мошенничества в автосервисах.

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