Стало известно, как правильно мыть автомобиль зимой

Для зимней мойки автомобиля нельзя применять горячую воду. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на технического директора международной сети автосервисов Fit Service Алексея Рузанова.

«Рекомендуется мыть машину, когда на улице не выше 15 градусов мороза. Слишком горячая вода вредна для кузова и стекол, лучше мыть машину теплой водой. Также в помещении мойки должно быть тепло. Не рекомендуется ехать на холодные мойки и на мойки самообслуживания в ночное время. Идеально, если после мороза вашему автомобилю дадут постоять в тепле минут 5-10, чтобы не было негативного влияния на ЛКП от резкого перепада температур», — сказал Рузанов.

По словам автоэксперта, после того, как автомобиль отмыли, рекомендуется обработать резиновые уплотнители, петли и замки силиконом. И самое важное — нужно обязательно просушить и продуть машину перед выездом из бокса. Замерзающая вода вредна абсолютно для всех элементов и систем автомобиля.

Чтобы понять понять, просохла ли машина после мойки, можно посмотреть на кромку двери. Если на ней капли, необходимо просушить автомобиль еще раз.

До этого стало известно, что автомобиль следует мыть хотя бы раз в неделю в зимний период, чтобы снизить негативное воздействие противогололедных реагентов. От мойки можно воздержаться в сильный мороз, когда на кузове остается вода, которая замерзает вместе с деталями кузова автомобиля.

Установившаяся в настоящее время переменчивая погода с оттепелью не требует от автовладельца каких-либо дополнительных мер, поскольку кузова современных автомобилей достаточно хорошо защищены от воздействия влаги.

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