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Приморец устроил стрельбу во время дорожного конфликта

Мужчина не поделил дорогу с другим водителем и устроил стрельбу из автомата

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Концерн «Калашников»

В Приморском крае водитель открыл стрельбу из автомата во время дорожного конфликта. Об этом сообщает МВД по региону. Инцидент произошел в Уссурийске на улице Комарова.

«Между водителями транспортных средств RAM 1500 и Toyota Corolla Axio произошел конфликт из-за очередности проезда. В ходе разбирательства установлено, что водитель автомобиля RAM 1500 произвел несколько выстрелов в воздух, предположительно, из охолощенного оружия», — говорится в сообщении.

Позже водитель RAM 1500 был задержан. У него были изъяты охолощенное оружие системы Калашникова, боеприпасы в количестве 200 штук и травматическое оружие – револьвер.

На мужчину было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Суд оштрафовал стрелка на 505 тыс. рублей.

До этого стало известно, что в Златоусте Челябинской области сотрудники ДПС задержали мужчину, который угнал такси вместе с уснувшим в салоне водителем. Составлены административные протоколы по статьям об управлении автомобилем в состоянии опьянения и неповиновении законному требованию сотрудника полиции. Решением суда мужчина арестован на 19 суток. Также возбуждено уголовное дело об угоне.

Ранее в Новосибирской области водитель обвинил гаишников в краже пива и денег из его «Газели».

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