Путин проехал за рулем автомобиля с Лукашенко

Президент России Владимир Путин лично управляет автомобилем, на котором он передвигается по Стрельне с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

По его данным, на протяжении всех трех дней, когда Лукашенко находится с визитом в России, президенты России и Белоруссии ездят вместе в автомобиле. Машиной управляет Владимир Путин, Александр Лукашенко находится на переднем пассажирском месте.

Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург в субботу, уточняет РИА Новости. Там он принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию снятия блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны. В воскресенье президенты двух государств участвовали в открытии зимовочного комплекса «Восток» в Антарктиде и провели рабочую встречу. В понедельник Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят Высший госсовет Союзного государства России и Белоруссии.

Ранее Лукашенко сообщил, что обсуждал с Путиным поездки в Африку.