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Водитель обвинил гаишников в краже денег и пива

Водитель обвинил новосибирских инспекторов ДПС в краже пива из машины

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Depositphotos

В Новосибирской области водитель «Газели», привлеченный к ответственности за отказ от освидетельствования на опьянение, обвинил инспекторов ГИБДД в краже из его машины двух бутылок пива и 13,6 тыс. рублей. Об этом сообщает infopro54.ru.

Инцидент произошел в декабре 2023 года в Карасукском районе. Водитель из Татарстана, который был в Новосибирской области проездом, не справился с управлением и съехал с дороги. К нему подъехали инспекторы ДПС, которые заподозрили, что водитель находится в нетрезвом состоянии. Пройти освидетельствование на состояние опьянения мужчина отказался.

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что в январе 2024 года водитель заявил в полицию о том, что полицейские вымогали у него деньги за то, чтобы не привлекать к ответственности. По словам заявителя, когда инспекторы уехали, из салона пропали две бутылки пива и 13,6 тыс. рублей.

По заявлению водителя проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области грузовик проломил стену частного дома.

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