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Воры начали разрезать Porsche Taycan ради кражи фар

В Германии воры ножницами по металлу вырезали фары у Porsche Taycan

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В немецком Дюссельдорфе воры, которые решили украсть фары от автомобиля Porsche Taycan, использовали для этого ножницы по металлу. Об этом сообщает motor1.com.

Отмечается, что хозяин припарковал свой Taycan на дороге и ушел по делам. Спустя некоторое время он обнаружил машину без фар, с разрезанными крыльями и поврежденным капотом.

«Бедный Taycan выглядит так, будто только что закончил драться с консервным ножом», — пишет издание.

О том, подал владелец заявление в полицию или нет, не сообщается. По данным motor1.com, ремонт автомобиля обойдется в круглую сумму. Только фары, крылья и проводка будут стоить ориентировочно $5,1 тыс. (452 тыс. рублей по курсу на момент публикации). И это без учета работы.

До этого стало известно, что в городе Троицке Челябинской области полицейские задержали мужчину, который прокалывал шины автомобилей антикварным ножом. Экспертиза показала, что нож является холодным оружием и изготовлен в XVIII веке. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы просит суд признать запрещенными видео автоблогера Гаджиева.

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