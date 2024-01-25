Размер текста
А
А
А

Россия закроет автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией

КПП Ивангород на границе с Эстонией с 1 февраля закроется на реконструкцию

close
100%
Сергей Степанов/РИА Новости

Автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией «Ивангород» в Ленинградской области будет закрыт на реконструкцию, при этом пешеходная граница продолжит работу. Об этом сообщил журналистам начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Александр Виноградов, передает «Интерфакс».

КПП планируют закрыть с 1 февраля. Ориентировочно на 2,5 года, рассказал Виноградов.

Более конкретно эту ситуацию в дальнейшем будет комментировать Минтранс и Росгранстрой, отметил он.

В конце прошлого года российское правительство опубликовало постановление о приостановлении с 1 февраля 2024 года автомобильного движения через КПП «Ивангород».

24 января российский МИД сообщил, что Россия вышла из соглашения с Финляндией по приграничному сотрудничеству. Согласно документу, действие соглашения было прекращено 24 января. При этом Москва и Хельсинки подписали данный договор 13 апреля 2012 года.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами