Россия закроет автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией

Автомобильный пункт пропуска на границе с Эстонией «Ивангород» в Ленинградской области будет закрыт на реконструкцию, при этом пешеходная граница продолжит работу. Об этом сообщил журналистам начальник службы организации таможенного контроля Северо-Западного таможенного управления Александр Виноградов, передает «Интерфакс».

КПП планируют закрыть с 1 февраля. Ориентировочно на 2,5 года, рассказал Виноградов.

Более конкретно эту ситуацию в дальнейшем будет комментировать Минтранс и Росгранстрой, отметил он.

В конце прошлого года российское правительство опубликовало постановление о приостановлении с 1 февраля 2024 года автомобильного движения через КПП «Ивангород».

24 января российский МИД сообщил, что Россия вышла из соглашения с Финляндией по приграничному сотрудничеству. Согласно документу, действие соглашения было прекращено 24 января. При этом Москва и Хельсинки подписали данный договор 13 апреля 2012 года.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.