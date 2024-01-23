Путину вскоре доложат о переводе чиновников на отечественные авто

Как сообщает пресс-служба правительства России, до 1 февраля текущего года будет направлен доклад президенту страны Владимиру Путину о том, как выполняется его поручение пересадить чиновников на отечественные автомобили. Об этом пишет ТАСС.

В августе 2020 года Путин указал, что все российские чиновники должны использовать отечественные автомобили, а через месяц он дал официальное поручение о приоритетном использовании российских машин госслужащими. Ответственность за выполнение поручения была возложена на правительство, Управление делами президента РФ и губернаторов.

По данным Управления делами президента РФ, уже закуплено 105 автомобилей Lada Vesta для чиновников, которыми заменят иностранные машины, выработавшие свой ресурс.

Выбывшие импортные авто будут проданы на торгах, а полученные средства будут направлены на закупку нового транспорта и оборудования к нему. В этом году Управление делами президента планирует расширить список приобретаемых моделей.

Управление делами президента РФ включает федеральное государственное бюджетное учреждение «Автотранспортный комбинат», которое обеспечивает автотранспортное обслуживание высших органов государственной власти.

LADA Vesta — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых «АвтоВАЗом» с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал. Головной моделью семейства является седан, носящий по отраслевой нормали ОН 025270-66 LADA-2180. LADA Vesta заменила семейство LADA Priora в модельной линейке. Представляет собой пятое поколение легковых автомобилей LADA. Старт продаж Vesta состоялся 25 ноября 2015 года. Самый продаваемый автомобиль в России в 2018 и 2021 годах.

Ранее в «АвтоВАЗе» допустили возможность использования труда заключенных.