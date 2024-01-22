Треть подержанных автомобилей в России продают со скрученным пробегом

35% автомобилей на вторичном рынке в России продаются со скрученным пробегом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Российские автомобильные дилеры».

«Практически у каждого третьего б/у автомобиля скручены показатели одометра. Это влияет на цену. Например, у Renault Logan в одном из объявлений был указан пробег в 48,5 тыс. км, а реальный — 329 тыс. Разница в цене могла составить 300 тыс. рублей», — рассказал президент ассоциации Алексей Подщеколдин.

Отмечается, что самая большая доля автомобилей с фальсифицированным пробегом на рынке в 2023 году была зафиксирована в Краснодарском крае — 24%. Чаще всего пробег скручивают в автомобилях марок Ford, Land Rover, Infiniti и Mitsubishi.

20 января сообщалось, что экспорт легковых машин из Китая в Россию в 2023 году вырос в семь раз.

Отмечалось, что самой популярной иномаркой на вторичном рынке в России в минувшем году стал Ford Focus.

До этого сообщалось, что китайский автобренд Haval в 2023 году продал на российском рынке 111,7 тыс. автомобилей, что в 3,3 раза больше по сравнению с 2022 годом.

Ранее были названы страны, в которые собираются экспортировать автомобиль «Атом».