Китай сообщил о росте экспорта автомобилей в Россию

Экспорт легковых машин из Китая в Россию в 2023 году вырос в семь раз. Об этом говорится в отчете китайского Главного таможенного управления (ГТУ).

Согласно данным ведомства, экспорт легковых автомобилей и других моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, в 2023 году достиг $11,5 млрд по сравнению с $1,6 млрд в 2022 году.

За 12 месяцев 2023 года Китай поставил в Россию более 800 тыс. машин.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее сообщалось, что у россиян появились деньги на покупку новых автомобилей.