Движение транспорта на трассе М-7 возобновили

Движение по трассе М-7 «Волга» в Татарстане открыли для легковых машин. Об этом сообщает сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

«ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» информирует, что с 13:40 (мск) 20.01.2024 сняты временные ограничения движения для легковых транспортных средств на трассе М-7 «Волга» в Республике Татарстан», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения были введены утром 19 января из-за неблагоприятных погодных условий.

На сегодняшний момент на дорогах сохраняются ограничения на движение грузовых транспортных средств и междугородних автобусов.

До этого стало известно, что на территории Татарстана по решению ГИБДД также ограничили движение по трассе М-12 «Восток» для всех видов транспорта из-за сложных погодных условий.

Сотрудники МЧС РФ помогают водителям и пассажирам на трассах в Республике Татарстан, где продолжается снежная буря.

В частности, специалисты откапывают транспортные средства из сугробов и буксируют машины. Более того, представители экстренных служб расчищают дороги и организуют реверсивное движение автомобилей.

Ранее сообщалось, что снегозащитные ограждения появятся на трассе М-12 «Восток».