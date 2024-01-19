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В Правительстве РФ прокомментировали идею покупки автомобиля на маткапитал

Голикова: приобретение авто за маткапитал может привести к злоупотреблениям

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Распространение вариантов использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям и их неэффективному использованию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

«Реализация предложения использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям в части использования средств материнского капитала и, соответственно, к неэффективному использованию бюджетных ассигнований федерального бюджета», — отметила вице-премьер.

По ее словам, покупка автомобиля на маткапитал может только временно улучшить условия жизни семьи с детьми, но не обеспечит устойчивой динамики их благосостояния.

До этого член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что российским семьям можно было бы разрешить приобретать машины за счет материнского капитала. По словам российского парламентария, в настоящий момент применение государственных выплат подобным образом будет востребовано среди многодетных семей. Кроме того, она пояснила, что важно, чтобы взятое транспортное средство шло на пользу семьи и детей.

В данный момент маткапитал можно использовать для улучшения жилищных условий, включая закрытие ипотеки. Помимо того, можно потратить финансы на товары и услуги для детей-инвалидов, вложить их в образование ребенка или оформить ежемесячную выплату, обратили внимание в издании.

В январе 2024 года президент России Владимир Путин высказался против использования средств материнского капитала для приобретения автомобиля. При этом он добавил, что можно попросить кабмин и Минпромторг проработать вопрос с введением льгот на приобретение авто для многодетных семей на Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, что в России хотят запустить программу «Доступный автомобиль» для семей с детьми.

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