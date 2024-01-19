Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На трассе М-12 «Восток» установят снегозащитные ограждения

«Автодор»: снегозащитные ограждения появятся на трассе М-12 «Восток»

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что специальные снегозащитные ограждения планируется установить на трассе М-12 «Восток», которая сейчас соединяет Москву и Казань. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что уже в понедельник, 22 января, по данному вопросу в «Автодоре» состоится совещание. Петушенко не уточнил, сколько будет ограждений установлено, ведь это будет решено после совещания.

По его словам, дорожники трудятся круглыми сутками, чтобы обеспечить безопасное движение по трассе в непогоду.

До этого стало известно, что сотрудники МЧС РФ помогают водителям и пассажирам на трассах в Республике Татарстан, где продолжается снежная буря.

19 января ТАСС со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию сообщил, что на трассе М-7 в Пестречинском районе Татарстана произошло сразу семь автомобильных аварий с участием около 20 машин. По предварительной информации, в результат ДТП пострадал один человек.

До этого начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что в некоторых регионах страны ожидаются аномально сильные снегопады. Специалист предупредил, что ухудшение погоды прогнозировалось в Татарстане и Нижегородской области.

Ранее в Казани закрыли аэропорт из-за метели.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами