Россиянам рассказали, сколько времени можно сидеть за рулем, чтобы не болела спина

Во время движения автомобиля позвоночник водителя подвергается серьезным нагрузкам, особенно его поясничный отдел. Об этом корреспонденту «Газета.Ru» рассказала врач-невролог клиники «Медси в Красногорске» Кристина Бруева. Чтобы не заработать остеохондроз, необходимо периодически разминаться.

«При постоянном воздействии вибрации и вертикальной компрессии на позвоночник в межпозвоночных дисках образуются микротрещины. Кроме того, на межпозвоночных дисках может появиться грыжа Шморля. Существует зависимость между регулярным вождением свыше пяти часов в сутки и болезнями, связанными с позвоночником, например, остеохондрозом и спондилоартрозом», — сказала Кристина Бруева.

По словам врача, для предотвращения профессиональных заболеваний, необходимо занять правильное положение во время вождения и не сутулиться. Во время остановок делать ряд несложных упражнений.

«Для профилактики заболеваний позвоночника, во время остановки можно 8-10 раз сильно прижаться к спинке, столько же раз пожать плечами, размять кисти рук, плечевые суставы, шею, проделав несколько круговых движений вправо-влево. В конце выполнить 5-6 наклонов головы вперед-назад», — отметила специалист.

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