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Россиянам рассказали, сколько времени можно сидеть за рулем, чтобы не болела спина

Врач Бруева: для здоровья спины за рулем можно ехать не более 5 часов

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Pixabay

Во время движения автомобиля позвоночник водителя подвергается серьезным нагрузкам, особенно его поясничный отдел. Об этом корреспонденту «Газета.Ru» рассказала врач-невролог клиники «Медси в Красногорске» Кристина Бруева. Чтобы не заработать остеохондроз, необходимо периодически разминаться.

«При постоянном воздействии вибрации и вертикальной компрессии на позвоночник в межпозвоночных дисках образуются микротрещины. Кроме того, на межпозвоночных дисках может появиться грыжа Шморля. Существует зависимость между регулярным вождением свыше пяти часов в сутки и болезнями, связанными с позвоночником, например, остеохондрозом и спондилоартрозом», — сказала Кристина Бруева.

По словам врача, для предотвращения профессиональных заболеваний, необходимо занять правильное положение во время вождения и не сутулиться. Во время остановок делать ряд несложных упражнений.

«Для профилактики заболеваний позвоночника, во время остановки можно 8-10 раз сильно прижаться к спинке, столько же раз пожать плечами, размять кисти рук, плечевые суставы, шею, проделав несколько круговых движений вправо-влево. В конце выполнить 5-6 наклонов головы вперед-назад», — отметила специалист.

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