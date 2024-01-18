Названа стоимость новой версии внедорожника Tank 500 Urban для России

Компания Great Wall Motor с 1 февраля начнет продажи в России новой версии флагманского гибридного внедорожника Tank 500 Urban. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Стоимость новинки составляет 6,3 млн рублей.

Силовая установка Tank 500 Urban состоит из бензинового двигателя объемом 2.0 л., девятиступенчатой автоматической трансмиссией с интегрированным электродвигателем мощностью 54 л.с. и тяговым литиевым аккумулятором с запасом энергии 17,5 кВт.ч. Суммарная максимальная мощность составляет 299 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 7,9 с.

Автомобиль будет предлагаться в семиместной компоновке салона, со складывающимися сиденьями третьего и второго рядов.

До этого стало известно, что за год на российский рынок официально вышло 19 новых автомобильных брендов из Китая. Это Jaecoo, Jetour, Baic, Kaiyi, Voyah, Livan, Ora, Forthing, Skywell, SWM, Honqgi, Dongfeng, Li Xiang, Haima, Jetta, Wey, Aito, Rising, Venucia. Раньше на российском рынке присутствовали еще 10 китайских автомобильных брендов, таким образом общее их число на нашем рынке составляет 29.

Ранее стало известно, что в России появится китайский внедорожник мощностью 1200 л.с.