У дилеров образовались склады непродающихся Lada Vesta

У российских дилеров «АвтоВАЗа» образовались двухмесячные запасы автомобилей Lada. Об этом «Газете.Ru» рассказал глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин. По словам эксперта, это связано с тем, что покупатели стали чаще приобретать китайские кроссоверы вместо отечественных седанов и универсалов.

«На складах дилеров находится запас автомобилей Lada на два месяца вперед. Это связано с тем, что стоимость моделей Lada достигла 2 млн рублей и многим покупателям достаточно доплатить 200-300 тыс. рублей для того, чтобы купить китайскую машину выше классом. Например, Chery Tiggo 4 Pro», — сказал Подщеколдин.

По словам главы РОАД, покупатели выбирают китайские автомобили из-за конкурентных преимуществ. Например, их комфорта и наличия автоматической коробки передач, в то время как та же флагманская модель «АвтоВАЗа», Lada Vesta, предлагается только с механической трансмиссией.

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