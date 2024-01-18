Автодилеры предложили создать госкорпорацию «Росавто»

Глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что в России необходимо создать госкорпорацию, которая поможет в развитии отечественного автопрома. Об этом он рассказал на итоговой пресс-конференции организации.

«Сегодня нам нужен диалог с властью. Нам нужна своя корпорация, которая призвана развивать автомобильную промышленность», — рассказал Подщеколдин.

Глава РОАД привел пример Китая, который занимается развитием собственного автопрома централизованно. По его словам, название новой госкорпорации может быть «Росавто».

Отмечается, что основной функционал организации — планирование производства автомобилей и запасных частей. Организация будет коммуницировать с Правительством России и Минпромторгом по вопросам распределения заказов и созданию новых заводов. Кроме того, выступать с законодательными инициативами, регулирующими отношения участников рынка. Также организация должна курировать научную деятельность в университетах и исследовательских институтах, принимающих участие в разработке новых автомобилей и технологий.

До этого Подщеколдин заявил, что продажи автомобилей в первый месяц 2024 года снизились, по сравнению с таким же месяцем 2023 года. Согласно пессимистичному сценарию, в 2024 году в России будет продано 1,1 млн автомобилей, по оптимистичному — 1,3 млн машин.

Ранее дилеры заявили об огромных запасах нераспроданных автомобилей.