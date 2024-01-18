Российские дилеры столкнулись с проблемами при продаже автомобилей

Глава ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что продажи автомобилей в первый месяц 2024 года снизились, по сравнению с таким же месяцем 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«Январь 2024 года начался для дилеров по продажам хуже, чем январь 2023 года. И это тревожная история», — сказал Подщеколдин.

Эксперт также отметил, что за 10 лет средняя цена легкового автомобиля в России выросла до 1,9 млн рублей.

Согласно пессимистичному сценарию, в 2024 году в России будет продано 1,1 млн автомобилей, по оптимистичному — 1,3 млн машин.

Если ставка ЦБ останется прежней, не будет стимулирующих программ, если курс рубля будет свободным, то сработает первый сценарий. Хороший прогноз рассчитан на активное участие правительства в вопросе стимулирование продаж.

Продажи новых легковых автомобилей в стране в 2023 году подскочили на 69%, превысив отметку в миллион машин. Легких коммерческих автомобилей (LCV) было реализовано 105 тыс. штук (+35% год к году). Рынок грузовиков за период увеличился на 71%, до 140,2 тыс., автобусов — на 19%, до 17,8 тыс.

До этого в Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее стало известно, что китайские автопроизводители не хотят заключать долгие контракты с дилерами.