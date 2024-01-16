ГИБДД начала сбор предложений по изменению правил дорожного движения

Госавтоинспекция России начала сбор и подготовку предложений для будущих изменений в правила дорожного движения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя ведомства.

Отмечается, что 3 ноября 2023 года во время встречи президента Владимира Путина с членами Общественной палаты член ОП Александр Холодов предложил не дожидаться 2029 года, когда прекратятся действия нынешних ПДД, и подготовить новые правила, отказавшись от внесения точечных правок.

В свою очередь ведущий специалист Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга Дмитрий Попов заявил, что в существующие ПДД нужно внести около 120 поправок. В частности, ввести термин «поворот».

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин пояснил, что ПДД несовершенны и должны меняться эволюционно, с соблюдением преемственности и без резких движений. По его словам, даже простая смена нумерации пунктов может поставить человека в тупик.

По итогам встречи Владимир Путин поставил задачу правительству и Общественной палате подготовить предложения о совершенствовании правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что текст правил дорожного движения в России планируется упростить.