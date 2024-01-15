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Компания Sollers взяла у государства деньги на штамповку китайских машин

Sollers получила от государства 3,4 млрд рублей на штамповку китайских машин

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sollers-auto.com

Российский автопроизводитель Sollers получил от государственного Фонда развития промышленности (ФРП) льготный займ в размере 3,4 млрд рублей на локализацию штампованных деталей для автомобилей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Sollers.

«На предприятии будут локализованы технологические операции по штамповке порядка 120 деталей кузова и кабины коммерческих автомобилей Sollers, а также по контролю геометрии выпускаемых компонентов», — отмечается в сообщении компании.

Выпуск штампованных деталей планируется наладить на заводе «Sollers Алабуга» в Татарстане во II квартале 2025 года. Объем производства комплектов для коммерческих автомобилей Sollers Atlant и Argo составит до 40 тыс. в год.

Под собственными названиями Sollers Atlant и Sollers Argo в России выпускаются JAC Sunray и JAC N25/N35. Продажи Atlant и Argo начались в декабре 2022 года.

Ранее стало известно, какие автомобили подешевели в России в январе.

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