Пассажиры избили водителя маршрутки, не пустившего их с пивом в салон

В Северске Томской области двое пассажиров набросились с кулаками на водителя маршрутки, который не позволил им войти в салон с открытыми бутылками пива. Об этом сообщает Telegram-канал «Я из Томска».

По его данным, водитель потребовал от двух пьяных молодых людей выбросить бутылки, прежде чем садиться в автобус. В ответ они избили его кулаками и бутылками. На видео с места происшествия видно, что маршрутный автобус стоит на дороге с открытой пассажирской дверью. Рядом с ним происходит потасовка между тремя мужчинами. Один из них начал избивать другого, а затем поднял с земли предмет, похожий на кусок льда. Другой мужчина пытался разнять дерущихся.

В результате водителю удалось вернуться в кабину и продолжить путь. Двое нападавших остались на улице. О последствиях инцидента и состоянии его участников не сообщается.

Ранее стало известно, что на трассе в Омской области произошло массовое ДТП с участием семи машин.