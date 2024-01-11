Участок трассы «Каспий» в Астраханской области временно закрыт

В Астраханской области временно закрыли автомобильное движение на участке федеральной трассы Р-22 «Каспий» в связи с тяжелыми метеоусловиями. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций России.

«Поступила информация о временном прекращении движения автотранспорта <...> на участке 1100-1220 км», — предупредили в ведомстве.

Согласно информации МЧС, ограничения продлятся несколько часов — до 0:30 (23:30 по московскому времени) в двух направлениях из-за сильного снега с дождем.

В публикации отмечается, что на участке разместили четыре пункта обогрева и помещение временного размещения. Сейчас там работают шесть единиц техники.

Незадолго до этого Госавтоинспекция Татарстана предупреждала, что в связи с аномальным похолоданием перекрыли движение на участке трассы Казань – Буинск – Ульяновск.

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