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Песков раскрыл детали поездки Путина на Крайний Север

Песков: Путин проехался на Чукотке по неофициально открытому зимнику

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Российский президент Владимир Путин в ходе своей поездки на Чукотку передвигался на снегоболотоходе по неофициально открытому зимнику. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, который разместил видеозапись в своем Telegram-канале.

«Он ехал по не открытому официально зимнику», — поделился информацией представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что все условия были предварительно проверены спецслужбами, с учетом массы вездехода.

«Толщина льда еще не такая, чтобы гарантировала спокойный проезд любого транспорта», — уточнил Песков.

По его словам, официальное открытие зимника состоится в феврале.

Незадолго до этого стало известно, что российский лидер во время своего первого визита на Чукотку выехал из аэропорта до столицы региона Анадыря на снегоболотоходе. Путин до этого никогда не посещал Чукотку, в чем сам признавался.

Ранее Путин проехался по Чукотке на снегоболотоходе «Хищник».

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