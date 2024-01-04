Россиянам рассказали, как завести машину в мороз

Самый эффективный способ завести автомобиль в сильный мороз — использование бустеров. Об этом «Российской газете» рассказал гендиректор испытательной лаборатории «УслугиАвто» Юрий Пархоменко.

Эксперт пояснил, что бустеры — это пусковые устройства, которые внешне представляют собой обычные зарядные устройства для мобильников. При этом они обладают большей мощностью.

Для обычных легковых автомобилей с бензиновыми двигателя достаточно силы пускового тока от 500 до 800 ампер. Чем больше ток, тем больше шансов завестись, отметил Пархоменко.

При этом даже 1000-амперные бустеры могут не сработать, если нужно запустить дизельный двигатель, предупредил специалист. Тут поможет теплый гараж.

Впрочем, есть и другой вариант. Можно разогреть машину тепловой пушкой мощностью 40 КвТ, и тогда двигатель заведется. Такой способ придумали в Сибири, где бывают 50-градусные морозы.

Однако лучший способ завести машину с дизельным мотором — залить в бак керосин. Сделать это надо накануне холодов, поскольку потом такой метод не поможет.

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