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Трамвай с отказавшими тормозами скатился с горы в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде переполненный трамвай без тормозов скатился с крутого склона

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ДТП и происшествия Нижний Новгород' class="item-image" >
Телеграм-канал ДТП и происшествия Нижний Новгород

Трамвай задним ходом съехал с Окского съезда в Нижнем Новгороде в сторону Молитовского моста. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и происшествия Нижний Новгород».

Отмечается, что скорость трамвая, несущегося вниз, составляла порядка 60 км/час. Пассажиры, находившиеся в тот момент в салоне, рассказывали потом, что было очень страшно. Кроме того, во время этого маневра была открыта задняя дверь.

По данным пассажиров, водитель кричал уйти всем с задней площадки и лечь на пол. В результате случившегося никто не пострадал. Сейчас трамвай снят с линии.

До этого стало известно, что мужчина опубликовал в своих социальных сетях видео, как он с малолетним сыном катался на сноуборде и лыжах по Казани. При этом ребенок держался за трос, привязанный к внедорожнику. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что мужчину могут привлечь к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Сочи у водителя мопеда прямо на ходу из сумки выпали свертки с гашишем.

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