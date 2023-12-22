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Выходец из «Авилона» стал гендиректором в «Рольфе»

Экс-топ-менеджер Авилона стал главой Рольфа сразу после национализации дилера

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В компании «Рольф» сменился генеральный директор. Об этом сообщает interfax.ru. С 22 декабря главой компании назначен Алексей Гуляев.

«Гуляев с начала 2000-х годов длительное время работал в структуре «Рольфа», позже занимал руководящие должности в «АвтоСпецЦентре» и «Авилоне». Светлана Виноградова, до пятницы занимавшая в «Рольфе» должность CEO, назначена первым заместителем Гуляева», — говорится в сообщении.

22 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» и ее дочерних предприятий во временное управление Росимущества.

В сентябре Черемушкинский суд Москвы приговорил директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в выводе из Российской Федерации почти 4 млрд рублей.

Следственный комитет России в конце июня 2019 года возбудил уголовное дело в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова, экс-гендиректора автодилера Татьяны Луковецкой, директора кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалии, а также Анатолия Кайро. Первые трое были заочно арестованы и объявлены в розыск, Кайро поместили под домашний арест.

Компания-автодилер «Рольф» была основана в 1991 году. Занимается продажей новых автомобилей и машин с пробегом, мототехники, автомобильных аксессуаров, сервисным обслуживанием, оказывает услуги по кредитованию и страхованию.

Ранее сообщалось, что половина российских автозаводов не вернулась к работе после введения санкций.

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