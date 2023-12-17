Число пострадавших в аварии со школьным автобусом в Удмуртии выросло вдвое

После аварии со школьным автобусом в Игринском районе Удмуртии за помощью к врачам обратилось 14 человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщила зампред правительства республики Эльвира Пинчук.

«По последним данным, за помощью к врачам обратилось 14 человек. Большинство после осмотров отправлены домой под амбулаторное наблюдение. Госпитализированы трое: женщина — в Игринской районной больнице, мужчина — в Глазовской межрайонной больнице, мальчик направлен в 1 РКБ», — говорится в сообщении.

Школьный автобус и универсал Lada Vesta столкнулись в Игринском районе Удмуртии сегодня рано утром.

В микроавтобусе в момент ДТП находились 17 человек, 8 из которых дети. Они ехали на соревнования. В автомобиле Lada Vesta находился один водитель. Судя по фото, после ДТП автобус съехал в кювет. Как сообщала МЧС по региону, пострадали 7 человек.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

До этого сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга пассажир напал с кулаками на таксиста, драку пришлось разнимать случайным прохожим.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре двое мужчин выволокли из кабины маршрутки водителя и избили его.