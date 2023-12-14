Путин рассказал об отношении к автомобилям Aurus в ОАЭ

Друзьям в Объединенных Арабских Эмиратах нравятся автомобили Aurus. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В Эмиратах начали сборку осуществлять Aurus. Нашим друзьям в Эмиратах нравится эта машина наряду с другими производителями. У нас целая линейка Aurus — и лимузины, и седаны, и джипы, и автобус будет. Это нужно начать производить серийно, и тогда сразу цены упадут на них, но это время нужно для этого», — сказал Путин.

Представительский седан Aurus Senat был представлен в конце весны 2021 года, модель запустили в серийное производство на заводе Ford Sollers в Елабуге. В конце ноября 2022 года там же было запущено производство внедорожников Aurus Komendant. Автомобиль получил девять вариантов цвета кузова и семь видов отделки интерьера. Он оснащен двигателем V8 мощностью 598 л.с. с двойным турбонаддувом.

В 2025 году может начаться серийное производство удлиненной версии Aurus Senat. В салоне будет установлена перегородка, сзади предусмотрено два раздельных кресла.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, когда подешевеют автомобили Aurus.