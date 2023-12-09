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Рейсовый автобус протаранил три машины в Твери

В Твери автобус врезался в три легковых автомобиля

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«Подслушано Тверь и Тверская область»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Подслушано Тверь и Тверская область»

В Твери произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, сообщает Telegram-канал «Подслушано Тверь и Тверская область».

Авария произошла около 16 часов в субботу на Индустриальной улице. По сведениям очевидцев, девушка за рулем такси не уступила дорогу автобусу 20-го маршрута. Он протаранил такси, а затем врезался еще в две машины. На кадрах с места происшествия видно, что автобус выехал с проезжей части на прилегающую территорию и остановился в сугробе.

Помимо такси, в аварии были повреждены Lada Granta и Hyundai Elantra. У обеих машин разбита передняя часть. О пострадавших не сообщается.

До этого в Пензенской области два водителя получили травмы из-за лося, выскочившего на проезжую часть.

Ранее в Петербурге арестованного угонщика обвинили в серии краж Hyundai Tucson.

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