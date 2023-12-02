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Стало известно о новом способе кражи данных со смартфона в автомобиле

Автоэксперт Шутов: кража данных со смартфона возможна через зарядку в машине

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Depositphotos

Идея о краже данных со смартфона при помощи автомобильного зарядного устройства выглядит фантастической, но вероятность такой утечки есть. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на преподавателя кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василия Шутова.

«В USB-кабель или в сам разъем зарядного устройства интегрируется специальная электрическая схема, содержащая программный код, который в процессе своей активности и может привести к кибератаке», — пояснил специалист.

По словам Шутова, вредоносный код можно внедрить и в электронику автомобиля. В этом случае для кражи конфиденциальных данных со смартфона не потребуется сторонний кабель USB.

Специалист добавил, что для исключения кражи информации с телефона в автомобиле необходимо иметь при себе кабель для зарядки гаджета «no data cable», в котором отсутствует возможность передачи данных.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали троих подозреваемых в угоне BMW X5, которые вывезли немецкий автомобиль из паркинга на эвакуаторе. Машину удалось найти через два дня в Петербурге, она была припаркована на улице Солдата Корзуна с другими номерами. В результате BMW вернули владельцу, а 30 ноября удалось задержать и подозреваемых в угоне. Ими оказались двое петербуржцев и один житель Ленинградской области. Расследуется уголовное дело по статье о краже.

Ранее автоэксперт Рузанов назвал четыре признака неисправности печки в автомобиле.

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