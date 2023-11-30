Стало известно, когда на УАЗы вернутся подушки безопасности

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) возобновит установку подушек безопасности на свои автомобили в начале 2025 года. Об этом рассказал гендиректор предприятия Алексей Спирин, передает ТАСС.

«Ульяновский автомобильный завод вернет подушки безопасности в комплектацию автомобилей. Планируется, что это будет в начале 2025 года», — сказал Спирин.

На территории индустриального парка УАЗ в ближайшее время будет создано производство систем пассивной безопасности для автомобилей, отметил гендиректор УАЗа. Как рассказывал губернатор Ульяновской области Алексей Русских, российский автопроизводитель «Соллерс» (владеет УАЗом) в I квартале 2025 года локализует в Ульяновской области производство подушек безопасности, рулевых колонок, рулей и ремней безопасности. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей.

УАЗ перестал устанавливать подушки безопасности на машины в 2022 году в связи нехваткой нужных компонентов из-за санкций.

Ранее УАЗ модернизировал модели «Патриот», «Пикап» и «Профи».