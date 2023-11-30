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Автоблогеру Лисовской выписали первый в РФ штраф за нарушение маркировки рекламы

«Подъем»: блогер Лисовская получила первый в РФ штраф из-за маркировки рекламы

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Лиса рулит/YouTube

Автоблогер Елена Лисовская, автор Telegram-канал «Лиса рулит», получила первый в России штраф за нарушение маркировки рекламы. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам Лисовской, ей предстоит выплатить 300 тыс. рублей штрафа за три рекламные интеграции, в которых не была указана маркировка.

«Нас вызвали в Роскомнадзор. Мы показали, что деньги поступали на ИП, что мы со всего заплатили налоги, что маркировались, и не задним числом, а во время выхода рекламы, но, действительно, забыли в тех постах по какому-то личному раздолбайству сотрудников маркировку. Оштрафовали по нижней планке – за каждый пост по 100 тысяч рублей. 300 тысяч составил у меня штраф. Ничего страшного, оплатим, дальше будем умнее», — рассказала она.

Как рассказала блогер, которая занимается торговлей автомобилями, ввезенными путем параллельного импорта, в Роскомнадзоре причиной проверки ей назвали «сигнал гражданина».

С 1 сентября 2023 года в России вступили в силу поправки в законе «О рекламе», была введена шкала штрафов за нарушение маркировки рекламы, сообщало агентство РИА Новости. Согласно закону, необходимо маркировать все виды рекламных материалов, включая баннеры, посты в социальных сетях, контекстную рекламу и видеоролики, которые будут видеть пользователи интернете на территории РФ.

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