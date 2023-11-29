«Соллерс» наладит в Ульяновске производство российских подушек безопасности

Российский автопроизводитель «Соллерс» реализует в Ульяновской области проект по производству автомобильных систем пассивной безопасности. Инвестиции в него составят 1,5 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Ульяновской области Алексея Русских.

«Проект предусматривает создание производства по системам пассивной безопасности для автомобилей. Речь идет о подушках безопасности, полностью, со 100-процентной локализацией производства рулевой колонки, <…> самого руля, это и ремни безопасности», — приводит агентство слова Русских.

Соглашение об организации производства было подписано на форуме «Россия». Продукцию завода планируется использовать при производстве автомобилей в Ульяновской области и поставлять на автозаводы в других регионах. Старт производства компонентов намечен на I квартал 2025 года.

«Уровень локализации будет очень высокий, включая локализацию магниевых сплавов, которые еще до этого никогда в России не делали», — пообещал гендиректор «Соллерса» Николай Соболев.

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