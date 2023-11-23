Поезд из Адлера после столкновения с локомотивом прибыл в Пермь

Поезд Адлер — Пермь, ранее попавший в столкновение с тепловозом в Ульяновской области, прибыл в пункт назначения. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

«Встретили пассажиров поезда Пермь — Адлер, который вчера столкнулся с тепловозом», — написал глава региона.

По его словам, на станции Пермь-2 к приезду поезда уже дежурили представители регионального минздрава, министерства соцразвития, а также карета скорой помощи.

«За помощью к медикам обратился один мужчина, его доставят на дополнительное обследование в больницу», — уточнил Махонин.

Губернатор отметил, что инцидент обошелся без существенных последствий и поблагодарил сотрудников РЖД и МЧС за быстрое оказание помощи пассажирам.

Накануне в Ульяновской области два поезда столкнулись лоб в лоб из-за ложного оповещения о свободных путях. Шел снег, машинисты поздно увидели друг друга, но все-таки успели резко снизить скорость. В итоге обошлось без жертв, 25 человек обратились за помощью к врачам. СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что пьяная дежурная и ошибка системы могли стать причиной столкновения поездов в Ульяновской области.