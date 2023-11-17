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На классическую Lada Niva вернули систему ABS

«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Niva Legend с антиблокировочной тормозной системой

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Lada

«АвтоВАЗ» выпустил первую партию внедорожников Lada Niva Legend с антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом рассказали в сообществе «Avtograd news» в соцсети «ВКонтакте».

По данным инсайдеров, 16 ноября с конвейера сошла первая партия из 50 классических Niva с ABS. Со следующей недели ожидается полный переход на выпуск таких автомобилей. Кроме того, с будущей недели все Lada Granta, которые начнут сходить с конвейера, также будут оснащены антиблокировочной системой тормозов.

Сейчас самая доступная Lada Granta с системой ABS стоит от 849 тыс. рублей. Niva Legend, у которой такой системы нет, стоит от 830 тыс. рублей.

Компания «Итэлма» летом текущего года начала производство систем ABS на заводе в Костроме, в середине 2024 года выпуск этих систем также планируется возобновить на бывшем заводе »Роберт Бош Самара».

Ранее стало известно, что у дилеров закончились автомобили Lada Largus.

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