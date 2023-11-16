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Россиянке при покупке машины навязали электронную книгу за 255 тыс. рублей

В Костроме автовладелица отсудила у салона 390 тыс. рублей за навязанную книгу

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Жительница Костромской области отсудила у автосалона 389,4 тыс. рублей за навязанную при покупке автомобиля электронную книгу «Автомобильный практикум», сообщается в Telegram-канале Костромского областного суда.

Летом 2023 года при покупке автомобиля женщина подписала публичную оферту, в соответствии с которой должна была получить карту помощи на дорогах за 268 тыс. рублей. После оформления сделки покупательница разобралась в документах и поняла, что по договору оказания услуг их стоимость составляет всего 13,4 тыс. рублей, а за 254,6 тыс. рублей она приобрела непериодическое электронное издание «Автомобильный практикум».

Она обратилась с претензией к дилеру, но он вернул только 13,4 тыс. рублей за неоказанные услуги. После этого автомобилистка обратилась в суд, который установил, что продавец нарушил статью 16 закона «О защите прав потребителей», обусловив приобретение услуги одновременным приобретением товара.

С фирмы-продавца взыскано в пользу истицы более 389 тыс. рублей — стоимость навязанного электронного издания, штраф в 129,8 тыс. рублей и 5 тыс. рублей за моральный вред.

Ранее житель Костромы заплатил 1 млн рублей за несуществующий автомобиль, поверив отзывам в интернете.

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