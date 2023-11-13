В России из-за возросших цен не могут продать автомобили европейских и корейских брендов

Российские автодилеры из-за дороговизны не могут распродать запасы некоторых моделей ушедших из РФ европейских и южнокорейских производителей, сообщает газета «Известия».

Директор розничных продаж дилерского центра «Авилон» Илья Петров заявил, что такие оставшиеся автомобили, как Kia Cerato и Seltos, Volkswagen Taos и Tiguan, Skoda Kodiaq и Karoq, стоят дороже аналогичных, конкурирующих с ними моделей производителей из Китая.

Цена этих автомобилей за последнее время существенно выросла. Так, Kia Cerato в комплектации Luxe стоит 2,3 млн рублей, хотя ранее она стоила всего 1,6 млн рублей. Kia Seltos вместо 1,8 млн рублей в начале 2022 года сейчас обойдется покупателям уже в 2,3 млн рублей.

Независимый автомобильный эксперт Сергей Бургазлиев отметил, что если остатки запасов относительно доступных модели типа Hyundai Solaris или Volkswagen Polo были раскуплены в весьма короткие сроки, то более дорогие модели остаются невостребованными. Покупателям нет смысла за 3–4 млн рублей приобретать автомобиль, на который сейчас фактически не имеется гарантии и поддержки поставки запчастей.

Бургазлиев подчеркнул, что за 2 млн рублей можно приобрести новый китайский автомобиль, ничем не уступающий европейским и южнокорейским. При этом на китайские модели распространяется гарантия, и для них есть запчасти.

Ранее сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) запустили сборку автомобилей Aurus, автомобили начали выпускать на производственной площадке в Абу-Даби.

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