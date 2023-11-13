Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России из-за возросших цен не могут продать автомобили европейских и корейских брендов

«Известия»: рост цен вызвал отсутствие спроса на ряд зарубежных автомобилей в РФ

close
100%
Kia

Российские автодилеры из-за дороговизны не могут распродать запасы некоторых моделей ушедших из РФ европейских и южнокорейских производителей, сообщает газета «Известия».

Директор розничных продаж дилерского центра «Авилон» Илья Петров заявил, что такие оставшиеся автомобили, как Kia Cerato и Seltos, Volkswagen Taos и Tiguan, Skoda Kodiaq и Karoq, стоят дороже аналогичных, конкурирующих с ними моделей производителей из Китая.

Цена этих автомобилей за последнее время существенно выросла. Так, Kia Cerato в комплектации Luxe стоит 2,3 млн рублей, хотя ранее она стоила всего 1,6 млн рублей. Kia Seltos вместо 1,8 млн рублей в начале 2022 года сейчас обойдется покупателям уже в 2,3 млн рублей.

Независимый автомобильный эксперт Сергей Бургазлиев отметил, что если остатки запасов относительно доступных модели типа Hyundai Solaris или Volkswagen Polo были раскуплены в весьма короткие сроки, то более дорогие модели остаются невостребованными. Покупателям нет смысла за 3–4 млн рублей приобретать автомобиль, на который сейчас фактически не имеется гарантии и поддержки поставки запчастей.

Бургазлиев подчеркнул, что за 2 млн рублей можно приобрести новый китайский автомобиль, ничем не уступающий европейским и южнокорейским. При этом на китайские модели распространяется гарантия, и для них есть запчасти.

Ранее сообщалось, что в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) запустили сборку автомобилей Aurus, автомобили начали выпускать на производственной площадке в Абу-Даби.

Ранее стало известно, какие автомобили перестанут поставлять в Россию после 1 августа.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий